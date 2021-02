Biographie

Eminent membre fondateur du Wu-Tang Clan, Raekwon est surnommé The Chef pour sa capacité à "cuisiner" les sons. Il sort en 1995 son premier album solo, Only Built 4 Cuban Linx, avec l'aide de RZA. Immobilarity en 1999 reçoit un accueil significatif, alors que The Lex Diamond Story en 2003 est plutôt un échec. Raekwon sort Only Built 4 Cuban Linx...Part II le 11 août 2009. Raekwon surprend en 2015 avec Fly International Luxurious Art dont les thèmes sont le style et le glamour. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015