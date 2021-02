Biographie

L’histoire de Corneille le place d’emblée comme symbole de la guerre au Rwanda, dépositaire d'un morceau d'histoire, d'une tragédie. C'est en partie pour cela qu’il est devenu en 2005, ambassadeur de l’Unicef, auprès des enfants. De son vrai nom Cornelius Nyungura, est un auteur-compositeur-interprète canadien né le 24 mars 1977 en Allemagne. Très tôt, il déménage au Rwanda. Quand il a eu 16 ans, il sera témoin d’un drame, ses parents, mère Hutu et père Tutsi, furent massacrés sous ses yeux lors du génocide de 1994, avec ses trois frères en sœurs. Il se réfugie alors dans la musique et dans le chant en particulier. Il puise ses influences dans la soul et le funk américain, ses héros s’appellent Prince, MarvinGaye, Stevie Wonder et Michael Jackson.En juillet 1997, il quitte l’Allemagne pour poursuivre ses études en communication à l’Université Concordia de Montréal. C’est sur la scène des Francofolies de La Rochelle qu’il se fait remarquer en juillet 2002. Il enchaine alors les premières parties dans les plus grandes salles. Il sort son premier album fin 2003, Parce qu’on vient de loin, album qu’il a entièrement écrit, composé, arrangé et coréalisé. L'album remporte un vif succès et est certifié disque d'argent au bout de trois semaines. On le retrouve ensuite dans bon nombre d’enregistrements collectifs pour des œuvres caritatives (AMADE, l’Association mondiale des amis de l’enfance, Africa Live, organisé pour combattre le paludisme, Fight Aids Monaco, association présidée par Stéphanie de Monaco afin de venir en aide aux malades du SIDA,etc.) soit en tant qu’interprète, soit en tant qu’auteur-compositeur. En novembre 2005, il sort son 2ème album Les marchands de rêves. Il signe chez Motown, le 3 septembre 2007 pour son nouvel album The Birth Of Cornelius. Après ce premier album anglophone, il revient sur la scène française en octobre 2009 avec un quatrième album studio coécrit avec son épouse, intitulé, tout simplement, Sans titre.Entre temps, il s’est marié et a eu un enfant en avril 2010, un garçon, Merik.Corneille a également sorti Les Inséparables en octobre 2011. Le 14 décembre 2012, l'album Génération Goldman, auquel participe Corneille sur le titre Quand tu danses, est certifié disque de diamant moins d'un mois après sa sortie. Il est l’interprète de la chanson Bonne idée sur Génération Goldman Vol.2 huit mois plus tard. À partir de janvier 2013, il fait partie de la troupe de Ce soir on chante…, aux côtés de Tal, Emmanuel Moire… En septembre 2013 sort l'album Des réponses de Nadja. À l'écriture du titre Au bord du lac avec sa femme, il accompagne la chanteuse sur ce duo concernant l’accident ferroviaire du Lac Megantic. En novembre 2013, sort sont sixième album Entre Nord et Sud. Il y parle bien sûr de cet axe qui sépare l’hémisphère nord de l’Afrique, continent de son enfance. « Jusqu'en avril 94, on ne parlait d'aucune menace, d'aucun danger. A la maison, nous parlions plutôt du conflit régional entre le Nord et le Sud » confiait-il.