Biographie

Formé en Floride en 1970, Cornelius Brothers & Sister Rose se compose des frères Carter et Eddie Cornelius et de leurs soeurs Rose Cornelius et Billie Jo Cornelius (qui les rejoint en 1972). Membre originel, l'ami d'enfance Cleveland Barrett est tué dans un accident de la route. Après une première expérience à Las Vegas avec The Gospel Jazz Singers, Rose Cornelius retrouve ses frères et sa soeur pour constituer ce groupe familial qui obtient un succès immédiat avec le titre « Treat Her Like a Lady », classé n° 3 au Billboard Hot 100) et certifié disque d'or en août 1971. Un an après, le premier album du groupe vocal, Cornelius Brothers & Sister Rose (1972), servi par de riches orchestrations, délivre un autre hit majeur avec « Too Late to Turn Back Now » (n° 2) et trois autres titres classés avec « Don't Ever Be Lonely (A Poor Little Fool Like Me) » (n° 23), « I'm Never Gonna Be Alone Anymore » (n° 37) et « Let Me Down Easy » (n° 96). La soul sophistiquée et énergique de la formation séduit un public moins large avec l'album Big Time Lover (1973) et ses chansons présentes uniquement dans le classement R&B. Un ultime simple, « Since I Found My Baby », paraît en 1974. Séparé en 1976, il laisse place à des carrières distinctes des frères. Principal compositeur, Carter Cornelius décède d'une crise cardiaque le 7 novembre 1991. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020