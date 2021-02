Biographie

Actif depuis 1992, le groupe de Leicester Cornershop marie la tradition musicale indienne à l'electro rock britannique et au hip hop avec bonheur dans l'album When I Was Born for the 7th Time en 1997 (incluant le hit « Brimful of Asha »). Après une parenthèse via le groupe Clinton et une période de flottement (Handcream for a Generation, 2002), Tjinder Singh et Ben Ayres reviennent au firmament avec Judy Sucks a Lemon for Breakfast en 2009. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015