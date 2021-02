Biographie

À l'automne 2019, Corridor lançait Junior, son troisième album et premier à paraître via Bonsound et Sub Pop. À peine quelques jours après avoir signé ses contrats, le groupe montréalais entrait en studio, courant contre la montre pour créer l'album le plus éblouissant, le plus spontané et le plus audacieux de sa jeune carrière: 39 minutes de fléchettes et d'esquives de guitares, d'harmonies vocales en spirale, de hooks jangle pop ingénieux et de riffs excitants qui oscillent entre psych et post-punk. Grâce aux singles Topographe, Domino et Pow, Corridor avait attiré l’attention de médias musicaux d’envergure tels que Brooklyn Vegan, Stereogum, Paste Magazine et Exclaim, avant même que ce nouvel album soit disponible. Corridor n’en est pas à son premier rodéo. Junior est le troisième long jeu du groupe, qui comme les deux précédents, a été enregistré avec leur ami, réalisateur (et parfois coloc) Emmanuel Ethier. Toutefois, Le Voyage Éternel (2015) et Supermercado (2017) avaient été réalisés en toute nonchalance, leurs chansons respectives prenant forme au fil des saisons. Cette fois, Dominic Berthiaume (voix/basse), Julian Perreault (guitare), Jonathan Robert (voix/guitare/synthés) et Julien Bakvis (batterie) ne se sont pas permis une telle indulgence. S'étant engagé à sortir un album tous les deux ans, la conception de Junior nécessitait un blitz créatif de la part du groupe. Si vous voulez sortir quelque chose cet automne, nous avons besoin des bandes maîtresses avant le 10 mai, les avait averti le label alors que l’hiver tirait déjà à sa fin. Le 1er mars, Corridor est entré en studio; à la mi-avril, Corridor est sorti du studio. Ils avaient en quelque sorte créé Junior et le résultat était, si on peut se le permettre, spectaculaire. Peut-être est-ce dû au panache de la scène underground québécoise ou la camaraderie de Jonathan Robert et Dominic Berthiaume, qui jouent ensemble depuis l'âge de 14 ans. C'est probablement tout ça, et d'autres choses à la fois : Junior est une joie, un miracle précipité, et c'est tellement amusant à écouter. Deux voix, deux guitares, une basse, une batterie: l'intemporalité du set-up de Corridor sous-tend de l'intemporalité du son; un rock'n'roll empruntant à chacune des six dernières décennies. C'est une musique musclée, excitante et pleine d'amour, dont les riffs agissent comme un remède. Alors que les albums précédents du groupe pouvaient parfois sembler saturés, avec vingt idées dans la même chanson, les nouvelles pièces sont hypnotiques, distillées. Une partie de la beauté de la chose, c'est que nous n'avons pas eu le temps d'y penser, dit Dominic Berthiaume. Six des dix titres de Junior ont été composés en un seul week-end. Moins de jams, moins d'overdubs, pas de séjour à la campagne pour s'isoler dans un chalet. Même la pochette est arrivée à point nommé. Malgré certains chefs-d'œuvre méticuleux, le « collage merdique de dernière minute » de Jonathan, montrant un oeuf qui dit bonjour, est celui que le reste du groupe a choisi pour la pochette.