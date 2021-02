Biographie

Formé à Raleigh, en Caroline du Nord (États-Unis), en 1982, le groupe Corrosion of Conformity évolue alors dans un style heavy metal à tendance hardcore. Mené par le chanteur Woody Weatherman, la formation connaît plusieurs changements jusqu'à l'arrivée, en 1989, du guitariste Pepper Keenan. Deux ans plus tard, elle élargit son public avec l'album Blind, suivi en 1994 par Deliverance et en 1996 par Wiseblood. Groupe pionnier du rock stoner, C.O.C. frotte son metal alternatif au sludge et au doom, voire au groove metal. Le quatuor qui avait trouvé une certaine stabilité effectue des pauses entre les albums America's Volume Dealer (2000) et In the Arms of God (2005). Une nouvelle séparation, propice à des projets parallèles, intervient jusqu'à la sortie de son huitième album homonyme en 2012. Deux ans plus tard paraît IX, suivi de No Cross No Crown (2018), qui voit le retour de Pepper Keenan. Mais à une bonne nouvelle se substitue une très mauvaise : le batteur Reed Mullin s'éteint le 27 janvier 2020. L'annonce de son remplacement survient rapidement : c'est John Green, ex-roadie du groupe, qui aura la lourde charge de lui succéder. © ©Copyright Music Story 2020