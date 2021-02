Biographie

Formé en 1991 à San Francisco, le groupe de pop-rok alternatif Counting Crowes explose du jour au lendemain en 1994 et ce dans la foulée de la parution de son premier opus, August & Everything After paru fin 2013 et armé d'une imparable série de singles composée de "Rain King", "Mr. Jones", "Round Here" et "Omaha" qui aident à populariser instantanément une formation intégrant volontiers influences folk ou country et menée par le charismatique chanteur Adam Duritz. Un succès fulgurant mais dont les raisons ne se trouvent nullement démenties par la suite, bien que le groupe s'essoufle progressivement au fil des années face à l'impossibilité de réitérer son exploit premier. Les Counting Crowes parviennent néanmoins à livrer un Somewhere Under Wonderland d'excellente facture en 2014, porté par le single "Scarecrow". © Olivier Duboc /TiVo