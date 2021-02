Biographie

Auteurs individuellement ou avec le groupe Desaparecidos de nombreux tubes, Claudio Coveri et Giordano Donati forment Coveri & Donati en 2012. Le nouveau duo sort « Broken Dreams » en 2013, puis connaît un nouveau hit en clubs avec « Around Me » début 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015