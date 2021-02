Biographie

Le groupe canadien de country, de blues et de folk formé à Toronto en 1985, Cowboy Junkies est constitué des frères et soeurs Michael Timmins (guitare, chant), Margo Timmins (chant) et Peter Timmins (batterie). Un premier album, Whites Off Earth Now!!, voit le jour l'année suivante sous le label de la formation, Latent Recordings, mais c'est le suivant, The Trinity Sessions (1988), enregistré dans une église, qui attire l'attention de la critique et du public qui lui font un accueil chaleureux. Dix-huit ans plus tard sortira la suite Trinity Revisited, sous forme de disque et de film. Sans changer de formule, le trio sort successivement The Caution Horses (1990) et Black Eyed Man (1992), qui obtiennent un succès dans les charts canadiens et américains, puis Pale Sun, Crescent Moon (1993), Lay It Down (1996), Miles from Our Home (1998), Open (2001), One Soul Now (2004), Early 21st Century Blues (2005) et At the End of Paths Taken (2007), entrecoupés d'enregistrements en public et de compilations. Cowboy Junkies entame ensuite, de 2010 à 2012, une série de quatre albums sous l'intitulé générique Nomad Series et réunie en coffret. Il faut attendre l'année 2018 pour voir apparaître le dix-septième album studio All That Reckoning. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2018