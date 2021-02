Biographie

Aussi connue pour son mélange de Black Metal symphonique aux saveurs gothiques que pour la théâtralité héritée d'Alice Cooper et Marilyn Manson dont elle sait faire preuve sur scène, la formation britannique Cradle of Filth, emmenée par le chanteur Dani Filth aura connu une série incessante de changements de personnel depuis son premier opus paru en 1994, The Principle of Evil Made Flesh, mais cette instabilité n'a nullement empêché ce dernier de constituer une discographie studio d'une régularité quasi métronomique comptant quelques albums phares comme Dusk... and Her Embrace (1996) ou Cruelty and the Beast (1998). © TiVo