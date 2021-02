Biographie

Compositeur britannique de formation classique, Craig Armstrong (né à Glasgow, en Écosse, le 29 avril 1959) aime mêler ce style aux musiques électroniques, comme sur Memory Takes My Hand (2008). Grand compositeur de musiques de films, il signe les bandes originales de Romeo + Juliet (1998), Moulin Rouge (2001) et Ray (2004), ou collabore aux albums de Massive Attack, Madonna, U2, The Passengers (de Brian Eno) et Texas. Pour It's Nearly Tomorrow (2014), il accueille quelques voix d'exception comme celle de Brett Anderson (Suede) et Paul Buchanan (The Blue Nile). Après avoir signé la musique originale du film Great Gatsby (2013), il retrouve l'univers du cinéma pour Far from the Madding Crowd (2015), Snowden et Bridget Jone's Baby (2016). En 2018 sort son nouvel album de compositions personnelles minimalistes, Sun on You. © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2018