Biographie

La star anglaise du R&B Craig David a commencé à écrire des chansons à l'adolescence. Il perce avec un remix de Damage, « I’m Ready », et sa propre version remixée de « Human » de Human League, qui lui assurent un grand succès dans les clubs de la région. Avec « Rewind », un autre hit underground, Craig David commence à se faire connaître pour ses talents de chanteur. « Fill Me In » s'avère encore un succès, se classant directement numéro un au cours de l'été 2000. En signant avec Wildstar Records au Royaume-Uni et Atlantic aux États-Unis, il vend au total plus de 3,5 millions de disques dans le monde. Ses ventes records ont continué à s'envoler avec Born to Do It et Slicker Than your Average en 2002. © MacKenzie Wilson /TiVo