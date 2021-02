Biographie

Des groupes de scène de Neil Young, Crazy Horse est sans conteste le plus endurant, le plus apprécié et le plus célèbre. Formé autour de Danny Whitten, Billy Talbot et Ralph Molina, le groupe est découvert sur le deuxième album solo de Young, Everybody Knows This Is Nowhere, imprimant un son unique, alternant calme et tempête, comme sur les épiques "Cowgirl In The Sand" et "Down By The River". Dès 1971, suite à After the Gold Rush, le groupe profite de cette exposition pour livrer un premier album bénéficiant des travaux de Jack Nitzsche mais suivi d'une série d'enregistrements moins marquants. Suite au décès de Whitten, la collaboration avec Young perdurera en pointillés sur Zuma (1975), Rust Never Sleeps (1979), Ragged Glory (1990) ou Psychedelic Pill (2012), considérés comme autant de sommets dans la carrière du Loner. © Olivier Duboc /TiVo