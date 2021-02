Biographie

Lorsqu'il se fait connaître en 2001 grâce au single « Butterfly », Crazy Town officie déjà depuis six ans sur la scène américaine du rap metal. Son premier album The Gift of Game (1999) est certifié disque de platine aux États-Unis. En 2003, le groupe annonce sa séparation. Quatre ans plus tard, Crazy Town se reforme. Il faut toutefois attendre l'année 2015 pour assister à la concrétisation d'un nouveau projet baptisé The Brimston Sluggers, accompagné d'une tournée des festivals. © ©Copyright Music Story David Héry 2015