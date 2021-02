Biographie

Cream est le premier super groupe à avoir vraiment exploité la puissance du trio, et par la même jeté les bases de la plupart du blues-rock et du hard rock des années 1960 et 1970. C'est aussi avec Cream que le guitariste Eric Clapton est vraiment devenu une superstar internationale. Des révisionnistes critiques ont qualifié le groupe de surfait, alléguant que les musiciens étaient d'avantage préoccupés par l'aspect flashy, virtuose et grand spectacle au détriment du goût et de la concentration. C'était parfois vrai dans leurs concerts, mais en réalité, la crème de leurs enregistrements studio était une excellente fusion de blues, de pop, et de psychedelia, avec une recette originale et dense qui compensait les improvisations blues gonflantes et solos trop longs. © Richie Unterberger /TiVo