Biographie

Fondé sur les cendres encore fumantes du grunge, le groupe rock américain Creed a connu son heure de gloire à la fin des années 1990 avec son deuxième opus Human Clay (1999). Ce succès chiffré à plus de trente millions d'albums vendus s’est prolongé jusqu’à la séparation abrupte du groupe en 2004. Cinq ans plus tard, Creed se reforme pour une tournée et un album intitulé Full Circle. © ©Copyright Music Story David Héry 2015