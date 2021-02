Biographie

À une époque où le rock ne cesse de s'éloigner des forces qui ont rendu la musique possible au départ, Creedence Clearwater Revival revient aux sources avec une synthèse concise de rockabilly, de swamp pop, de R&B, et de country. Même si CCR est vraiment un groupe à proprement parler dans ses arrangements serrés et énergiques, sa vision n'en reste pas moins celle du chanteur, compositeur, guitariste et leader John Fogerty. Les compositions classiques de Fogerty pour Creedence évoquent des images éternelles de l'Americana tout reflétant les questions sociales brûlantes de l'actualité. Le génie du groupe résidait dans leur capacité à accomplir cela avec l'énergie juteuse, primaire d'un ensemble rockabilly classique. © Richie Unterberger /TiVo