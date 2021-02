Biographie

Criolo connu également en tant que Criolo Doido, a beau pratiquer le rap au Brésil depuis 1989 il n'a émergé véritablement qu'avec Ainda Hà Tempo en 2006. Cet activiste qui a formé cette année là l'association Rinha dos MC's qui permet à toutes les disciplines du hip-hop de s'exprimer, va pourtant infléchir brutalement son style. D'abord distribué gratuitement sur internet, Nó Na Orelha devient vite le phénomène de 2011 au Brésil. Criolo jongle avec la musique brésilienne, l'Afrobeat, la soul, le funk, ou le jazz et se pose en agitateur à la Tom Zé. Multi-primé dans son pays et encensé par la critique mondiale, Nó Na Orelha sort partout courant 2012 et permet à Criolo de débuter sa carrière internationale. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015