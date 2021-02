Biographie

Caractérisée par un mélange vocal unique et une approche musicale variant de la folk acoustique à la pop mélodique jusqu'au hard rock, la collaboration musicale de David Crosby, Stephen Stills, et Graham Nash, avec et sans Neil Young, a donné l'un des groupes les plus populaires sur disque comme en tournée de la fin des années 60 au début des années 80. Le premier album de CSN en 1969 est tout à fait au diapason des bouleversements politiques et culturels du moment, et le groupe fait un carton immédiatement. Au moment de leur première tournée (qui comprenait le festival de Woodstock), ils intègrent Young, qui poursuit une carrière solo. © William Ruhlmann /TiVo