Biographie

Alexandra Ungureanu (chant), Radu Constantin Cernautan (producteur), et Sorin Seniuc (producteur) forment le trio dance Crush & Alexandra dans leur Roumanie natale. Devenu le nouvel Eldorado de la dance, la Roumanie n'en finit pas d'offrir de nouveaux artistes et producteurs qui façonnent le son des discothèques du continent. Les deux producteurs font d'abord leurs premières armes séparément avant d'unir leurs efforts sous le nom de Crush. Avec l'arrivée d'Alexandra Ungureanu, le duo se mue en trio et devient Crus & Alexandra. Leur titre « I Need You More » est repéré par Leslie qui souhaite donner un virage dance à sa carrière. Crush & Alexandra enregistrent une version en partie en français de « I Need You More » avec le concours de Leslie. Le titre et le clip ont tôt fait de convaincre les fans de Leslie comme les accros du dancefloor, et « I Need You More » sorti en juin 2011 entre au top club et au classement des meilleures ventes en septembre. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015