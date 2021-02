Biographie

Projet du multi-instrumentiste et producteur Ethan Kath (né en 1982), Crystal Castles s'enrichit avec l'arrivée de la chanteuse Alice Glass en 2005. Une série de singles en édition limitée et de remixes plus tard, le duo canadien sort un premier album d'electro rock agité courant 2008, tout empreint de synthpop, de dream pop et d'influences rock. Au printemps 2010 suit Crystal Castles (II), qui recueille les lauriers de la critique anglo-saxonne et invite le chanteur de The Cure, Robert Smith, sur « Not in Love ». Un troisième album plus organique et sans titre, (III), paraît en 2012, deux ans avant le départ d'Alice Glass. Ethan Kath poursuit le projet avec une nouvelle voix, celle d'Edith Frances, pour l'album du renouveau Amnesty (I), sorti en 2016. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016