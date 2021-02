Biographie

Un titre peut dépasser son interprète, comme la Créature le docteur Frankenstein. Dans le cas de Crystal Waters, ce n'est même pas la chanson mais son entêtant « la da dee la dee da » en refrain qui est devenu une signature indélébile. Le titre « Gypsy Woman (She's Homeless) » a tôt fait de coloniser les hit-parades mondiaux en 1991. Malgré d'autres tubes comme « 100% Pure Love » (1994) et « Say... If You Feel Alright » (1997), Crystal waters connait surtout une carrière dans les classements dance aux Etats-Unis. Elle réaparait à l'échelle mondiale avec « Destination Calabria » de Alex Gaudino en 2007 où elle pose ses vocaux. La diva hante de nouveau les dancefloors en 2011 avec le producteur français Fred Pellichero pour « Say Yeah ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015