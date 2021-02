Biographie

Cult of Luna est un groupe de metal expérimental venu de Suède. Souvent qualifié de post-hardcore, ce groupe mené par le guitariste Johannes Persson et le chanteur Klas Rydberg, a pourtant, tout au long des années 2000, exploré plusieurs genres. Alors que Cult of Luna, en 2001, et The Beyond, en 2003, déploient une rage et une mélancolie pas forcément novatrices, leurs albums Salvation (2004) et surtout Somewhere Along The Highway (2006) ont changé la donne en puisant dans un post-rock atmosphérique de haut niveau. Eternal Kingdom lui vaut en 2008 d'apparaître dans les charts de son pays. Cult of Luna sort en 2013 l'acclamé Vertikal suivi quelques mois plus tard de l'EP Vertikal II. Après quelques changements de personnel, le groupe s'associe avec la chanteuse Julie Christmas des groupes Made Out of Babies et Battle of Mice et publie Mariner. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2016