Biographie

Le duo originaire de Manhattan (New York) doit son succès au site Bandcamp sur lequel il poste « Go Outside ». La chanson détectée et encensée par Pitchfork devient un hit underground et propulse Cults sur la scène internationale. La pop de Madeline Follin et Brian Oblivion, rembourée de guitares et d'écho, envahit un premier album lancé à grand renfort de promotion en juin 2011. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015