Biographie

Tenues extravagantes, chapeaux originaux et maquillage tape à l'oeil, l'aspect androgyne de son chanteur charismatique Boy George mène le groupe Culture Club au succès avec les tubes certifiés de reggae pop « Do You Really Want to Hurt Me? » (1982) et « Karma Chameleon » (1983). Symbole des années new wave et du courant néo-romantique éphémère en particulier, le groupe marque les esprits par sa musique et par l'homosexualité ouvertement affichée de son leader. Après deux albums combinant pop, new wave et reggae pop, Culture Club décline et finit par se séparer en 1986. Il se reforme à plusieurs reprises au cours des années 1990 et 2000, tandis que Boy George poursuit une double carrière de chanteur et DJ, mais c'est dans sa composition d'origine que Culture Club enregistre l'album Life, paru en 2018. © ©Copyright Music Story Anne-Claire Duchossoy 2018