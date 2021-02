Biographie

Elle est encore jeune, mais la chanteuse et pianiste montréalaise s’est bâti une belle carrière musicale en multipliant les tournées au Québec puis en Europe dès le début de l’âge adulte. Elle a lancé son premier album homonyme quelques jours avant son 19e anniversaire, en 2008, et est rapidement devenue l’enfant chérie de la pop québécoise. Sa voix douce et gamine chante des maux d’amour, parfois tragiques, parfois philosophiques. Au départ, son univers était douillet, axé sur la voix et le jeu de piano sensible, puis elle a évolué vers des arrangements riches et de la pop aux accents électro, plus dansante sur Roses (2015) et En cas de tempête, ce jardin sera fermé (2018). Elle se retrouve aujourd’hui bien à l’aise dans la pop orchestrale, quelque part entre Pierre Lapointe et Stromae.