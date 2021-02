Biographie

Guitariste esthète adulé par Jimi Hendrix, chanteur au falsetto démentiel vénéré par Prince et songwriter de très haute volée, Curtis Mayfield était capable de grandes symphonies lançant de solides ponts entre funk, tradition gospel et soul en cinémascope. Trempant sa plume dans le social, l’ex-leader des Impressions offrit avec son premier album solo intitulé Curtis son What’s Going On à lui, dans une succession de mini-tragédies gorgées de soul. Une guitare wah-wah par ici, une rivière de violons par là, une rafale de percussions un peu plus loin, la richesse de son art fut un véritable électrochoc pour la musique noire américaine des années 60 et 70. © MZ/Qobuz