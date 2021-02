Biographie

Auteur-compositeur et interprète né en 1965, Curtis Stigers apprend le saxophone et le chant puis s'installe à New York où sa carrière prend forme avec les albums Curtis Stigers (1991) et Time Was (1995). Sa version de « Peace Love & Understanding » (Nick Lowe), présente sur la bande originale du film Bodyguard, assure sa notoriété. Ses albums mélangeant reprises et titres originaux sont influencés par le jazz, le blues et le rhythm'n'blues. Brighter Days, paru en 1999, est suivi de Baby Plays Around (2001), Secret Heart (2002), You Inspire Me (2003), I Think It's Going Rain Today (2005), Real Emotional (2007) et Lost in Dreams (2009). En 2012 sort la collection country Let's Go Out Tonight, puis Hooray for Love (2014). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015