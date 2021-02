Biographie

Très vite, Cyndi Lauper se consacre à la musique puisqu’à 12 ans elle commence à écrire et à apprendre la guitare (tout en développant un goût particulier pour les vêtements originaux). Dans les années 70, elle chante avec de nombreux groupes new-yorkais qui font des reprises des titres de l’époque. Si, en 1977, elle s'abîme les cordes vocales, ce qui l'empêchera de chanter pendant près de deux ans, elle retrouve néanmoins en 1979 sa voix et monte le groupe Blue Angel avec John Turi. Blue Angel voit le jour mais se solde par un échec qui pousse le jeune groupe à se séparer. La chanteuse se voue alors aux scènes des clubs et des restaurants.Un contrat avec Portrait Records en 1983 donne une nouvelle perspective à sa carrière. She’s So Unusual sort la même année et connait un franc succès commercial aux Etats-Unis. En plein dans l’explosion de la télévision et des chaînes musicales, l’artiste fait du clip une arme de diffusion redoutable. Alors forte d’une grande notoriété au pays de l’Oncle Sam, elle est appelée pour participer à la BO du film pop culture culte les Goonies et fait partie du phénomène We Are The World (USA for Africa). Après la sortie de True Colors en 1986, Cindy Lauper connait un bilan mitigé jusqu’aux années 2010. Plusieurs albums voient le jour mais ne convainquent ni la critique, ni le public, même si la chanteuse fait part de bonnes intentions en essayant de varier sa musique (en témoigne son disque acoustique). Elle demeure appréciée par ses pairs puisqu’elle participe au légendaire concert The Wall Live In Berlin, organisé par Roger Waters suite à la chute du mur. Le jour de son 57ème anniversaire en 2010, elle sort Memphis Blues, une collaboration avec des musiciens comme Charlie Musselwhite, B.B King ou Allen Toussaint. Continuant son hommage à la musique américaine, elle met sur pied le très bon Detour qui fait honneur à la musique country de Nashville, TN. Accompagnée de sa guitare acoustique, elle donne un air moderne à un style qui semble parfois passé de mode vue de l'Europe; alors qu'elle est applaudie dans son pays pour cette initiative.En plus de chanter, Cyndi s’est déjà retrouvée derrière le petit écran, que ce soit dans la série Bones pour des petits rôles ou pour l’émission de téléréalité de Donald Trump. © AR/Qobuz