Biographie

Premiers Latinos à devenir des superstars du hip-hop, les membres de Cypress Hill sont devenus célèbres pour leur défense de la marijuana. Leurs boucles de drum-and-bass lentes et régulières sont à l'origine d'une nouvelle tendance funk dont l'influence a été déterminante pour le hip-hop des années 90, du G-Funk de Dr. Dre aux chilly layers du trip-hop anglais. DJ Muggs a conçu le son, et B Real est à l'origine des paroles qui les ont rendu célèbres. Leur position pro-marijuana est devenue un peu ridicule au fil du temps, mais on ne peut nier que leur musique avait une étrange puissance transcendantale, particulièrement sur les deux premiers albums. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo