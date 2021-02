Biographie

Doté par la nature de capacités digitales hallucinantes, Cyprien Katsaris est un homme gourmand de tout, généreux, enthousiaste, qui traverse la vie en ayant l’air de s’amuser, tout en entraînant dans son sillage des jeunes talents qu’il aime soutenir et encourager. Cyprien Katsaris a su très jeune qu’il serait pianiste. Né à Marseille en 1951 de parents chypriotes, il passe son enfance au Cameroun où il commence à étudier le piano. Plus tard, la famille s’étant installée à Paris, il intègre le conservatoire, court les concerts et écoute beaucoup de disques, éprouvant une véritable fascination pour les grands pianistes de son époque.En 1974, il remporte le premier prix du Concours international György Cziffra, une de ses idoles. Sa carrière décolle très vite. Il joue dès lors avec les plus grands chefs, Dorati, Bernstein, il enregistre avec Eugene Ormandy à Philadelphie. Le répertoire de Katsaris est d’une immense variété car pour lui, la musique n’a pas de frontières. A l’orée du XXIe siècle, il fonde son propre label, Piano 21, qui réédite la totalité de ses disques tout en produisant de nouveaux enregistrements. Tous ses cachets de concert passent dans cette production que Katsaris qualifie lui-même de « don à l’humanité », comme un « testament sonore qui permettra aux gens de découvrir tout un patrimoine d’œuvres injustement négligées. » C’est un des rares pianistes cultivant de nos jours l’art de l’improvisation et de la transcription. Sa générosité débordante lui inspire de longues divagations sur des thèmes qu’il choisit ou que lui suggère le public. C’est alors un jeu qui s’installe entre lui et ses auditeurs, tout heureux et surpris de débusquer les réminiscences apparaissant, souvent de manière facétieuse, au gré de son inspiration.L’improvisation conduit tout naturellement Cyprien Katsaris à la composition. Il est l’auteur d’une Grande Fantaisie sur Zorba, à la façon de Franz Liszt, d’après la musique de Théodorakis qu’il a enregistrée sur son dernier album paru à la fin de 2017. On lui doit aussi un Poème du Phoenix et une Rhapsodie chypriote. Franz Liszt fait d’ailleurs partie intégrante de son univers, les deux pianistes ayant en commun le goût de cette virtuosité joyeuse. Katsaris n’hésite pas à improviser des cadences ébouriffantes dans les concertos du compositeur hongrois dont il a enregistré par ailleurs de nombreuses œuvres, dont sa transcription des 9 Symphonies de Beethoven pour piano seul. On peut visionner sur Internet son concert légendaire avec l’Orchestre de Philadelphie, sous la direction d’un Eugene Ormandy amusé par la virtuosité de son soliste. Les doigts de Katsaris sont comme des papillons et le piano devient cymbalum dans une course effrénée.Cette joie de jouer, le pianiste franco-chypriote aime aussi la partager avec d’autres musiciens. Parmi ses dernières productions, citons un album consacré à ses propres transcriptions de grandes partitions de ballets russes, de Tchaïkovski à Stravinsky, avec l’excellente pianiste japonaise Etsuko Hirose, ou encore ce disque consacré à la poésie avec des poèmes de Goethe, Baudelaire, Aragon, Rückert et Lope de Vega en miroir avec la musique. Reprenant un titre qui a fait la gloire du cinéaste hongkongais Wong Kar-wai, plusieurs albums déclinent la formule In the Mood for… en Love, Passion, Zen, Power et Waltzes. Amour, passion, énergie, voilà bien ce qui caractérise ce diable de musicien qui est tous les jours devant son piano. « S’il m’arrive de ne rien faire, je deviens fou », dit-il.L’homme est aussi un grand communicant dont l’appartenance à la scientologie n’a fait qu’exacerber son aptitude naturelle à vouloir partager son art et ses découvertes pour des répertoires variés qu’il présente avec une verve inimitable. © François Hudry/Qobuz