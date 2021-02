Biographie

D. Ace, de son vrai nom Claude Samake, voit le jour à Paris en 1993. Passionné par le hip-hop, il fait ses premiers pas en septembre 2016 en publiant un freestyle, pour commencer. Il le fait sous le nom de scène D. Ace qui lui vient de ses lectures de mangas, en l’occurrence One Piece dans lequel évolue le personnage Portgas D.Ace, connu sous le nom de « Ace aux poings ardents ». Ce premier freestyle sur le thème du « poulet » attire l’attention sur son flow très maîtrisé et son humour débordant. La vidéo devient rapidement virale et attire l’attention de KFC. Mais l’artiste sait aussi se muer en rappeur conscient lorsqu’il s’agit d’évoquer l’affaire du jeune Théo qui avait déclaré avoir été victime de violences de la part d’agents de police. Cela débouche sur la chanson « Bavures policières ». Mais son premier single survient en février 2018, il s’agit de « PTR - Pourquoi tu rages », qui atteint le million de vues sur YouTube en l’espace d’un mois. Il précède la sortie de son premier opus, Inévitable, qui voit le jour en mai 2018. Deux ans plus tard, il publie son successeur, Vox Cordis, qui comprend une vingtaine de titres dont un avec son confrère S. Pri Noir. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019