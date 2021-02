Biographie

Au milieu des années 90, lorsque son nom se passe sous le manteau des aficionados de soul music, le R&B sirupeux règne au sommet des charts groove. Heureusement, grâce à D’Angelo mais aussi Maxwell ou bien encore Erykah Badu, le genre non seulement se renouvelle mais réaffirme sa filiation avec des grands noms comme Marvin Gaye, Al Green, Stevie Wonder, Prince et autres Aretha Franklin.Né Michael Eugene Archer le 11 février 1974 à Richmond en Virginie, D’Angelo devient rapidement le leader de ce qu’on appelle alors la nu soul. Avec son premier album Brown Sugar qui parait durant l’été 1995 son style s’impose : voix ultra sensuelle et langoureuse, instrumentarium parfait, production jamais racoleuse et ADN viscéralement soul. Cinq ans plus tard, avec Voodoo, il enfance un peu plus le clou avec un album aux rondeurs similaires.Malheureusement, ses diverses addictions l’envoient régulièrement devant les tribunaux et l’éloignent des sentiers de la création. D’Angelo disparait régulièrement des radars et réapparait occasionnellement lors de concerts voire de mini-tournées. A la surprise générale et sans aucun e annonce, il sort (enfin) son troisième album, Black Messiah, en décembre 2014. Quatorze ans après Voodoo ! Mais cette attente aura d’une certaine manière valu le coup tant le niveau de ce Messie noir est élevé. On retrouve déjà cette voix furieusement sensuelle (pour ne pas dire sexuelle), et cette façon unique de l’enrouler autour d’un groove entêtant. Il y a évidemment du charnel, du sale et du vrai dans cette soul héritée de Sly Stone et Al Green. Pas d’enluminures superflues ou de sons gratuitement léchés. Bref, un comeback soulful et réussi. A noter que Black Messiah, co-produit par Questlove des Roots, accueille quelques goûtus invités parmi lesquels Q-Tip, le bassiste Pino Palladino, le batteur James Gadson et l’ex-Parliament/Funkadelic Kendra Foster.© MD/Qobuz