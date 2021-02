Biographie

Dans un style influencé par le gospel, le chanteur de soul D.J. Rogers (né DeWayne Julius Rogers, 1948-2020) n'a connu qu'un seul succès pop avec la ballade « Say You Love Me » (1976), et six autres dans le classement R&B, malgré la reconnaissance de ses pairs. Né à Los Angeles, il chante dans une chorale et joue du piano, puis prend la direction du Watts Community Choir en 1970. Signé par le label Shelter Records de Leon Russell, il enregistre un premier album homonyme paru en 1973 puis rejoint RCA, où il montre ses talents de compositeur, musicien et producteur sur les albums classés It's Good to Be Alive (1975) et On the Road Again (1976), puis Love, Music and Life (1977), qui lui apportent une certaine notoriété parmi les amateurs de soul. Après l'échec commercial de son quatrième album, D.J. Rogers retrouve le classement R&B avec l'album Love Brought Me Back (1978), publié par Columbia grâce à l'entremise de Maurice White (Earth, Wind & Fire). Ce dernier l'accueille sur son label ARC pour les albums suivants Trust Me (1979) et The Message Is Still the Same (1980), parallèlement à un duo avec Patrice Rushen sur le titre « Givin' It Up, Givin' Up ». Un album enregistré avec le duo Ashford & Simpson reste inédit quand D.J. Rogers se consacre au gospel sur Hope Songs, Vol. 1 (1982), pour un label spécialisé. Devenu révérend, il fait quelques apparitions sur disque, à la télévision dans le feuilleton Good News, ou au cinéma dans le film Above the Rim. La parution de compilations contribue à sa redécouverte par le biais de reprises signées Natalie Cole ou Jennifer Holliday et de nombreux samples d'artistes de rap tels The Roots, Common ou Faith Evans. Il décède le 22 août 2020 à l'âge de 72 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020