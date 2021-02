Biographie

Le chanteur/guitariste sud-africain Dave Matthews forme the Dave Matthews Band en Virginie au début des années 90. Interprétée par Matthews, Stefan Lessard, Leroi Moore, Boyd Tinsley, et Carter Beauford, la musique du groupe propose une version plus pop de the Grateful Dead, croisée avec les explorations worldbeat de Paul Simon et Sting. Au début des années 90, le groupe se constitue une importante communauté de fans par le bouche à oreille, en partant constamment en tournée dans le pays, en particulier dans des campus d'universités. Après un album auto-produit qui se vend bien, ils signent avec RCA et leur premier album sur un label-major, Under the Table and Dreaming, en 1994, se vend à plus d'un million d'exemplaires, porté par le tube "What Would You Say." © Stephen Thomas Erlewine /TiVo