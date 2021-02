Biographie

Né à Cleveland, Ohio en 1991, le rappeur américain Jonathan Kirk décide de quitter une vie de petite délinquance pour se consacrer à une carrière musicale sans expérience préalable, faisant ses premiers pas sous l'alias Baby Jesus avant de se rebaptiser DaBaby et de lancer un assaut constant sur le marché rap depuis son nouveau fief de Charlotte, Caroline du Nord. Enchaînant singles et mixtapes parmi lesquelles cinq volumes de la série Baby Talk ou Blank Blank (2018), le MC ne tarde pas à se faire un nom et décroche enfin une signature chez Interscope pour qui il livre en 2019 deux albums d'affilée, Baby on Baby et KIRK, chaque titre du second faisant son entrée dans le Billboard 100 US, confirmant la notoriété du rappeur sur la scène trap sudiste. © TiVo