Biographie

Le duo suédois Dada Life se singularise par son exubérance débridée, finalement assez rare dans le milieu de l'electro house. Apparu en 2006, Dada Life se fait connaître dès 2008 avec son titre « Fun Fun Fun » et ses remixes pour Alex Gopher et Eric Prydz. C'est d'ailleurs par le biais de son activité de remixeur que Dada Life est le plus reconnu dans un premier temps. Kaskade, Kylie Minogue, Martin Solveig, ou Lady Gaga ne font pas appel à ses services par hasard. Dada Life est également fameux pour ses shows qui sont de vraies performances. Dada Life passe un nouveau cap avec les titres « Kick Out the Epic Motherfucker » (2011) et « Feed the Dada » qui se retrouvent tous deux sur l'album The Rules of Dada en octobre 2012. Dada Life apparaît bien comme le duo le plus explosif et ravagé de la house actuelle.