Biographie

Daddy Mory, né Mory Samaké à Paris le 24 octobre 1973, est un chanteur français de reggae au style dancehall. Entre 1995 et 1998, il forme le groupe Raggasonic avec son comparse Big Red. Le duo décroche plusieurs succès populaires dont les titres « J'entends parler », « Bleu blanc rouge », « Faut pas me prendre pour un âne » ou « Laisse le peuple s'exprimer », demeurent emblématiques de la scène reggae et rap française des années 1990. En 1998, Daddy Mory démarre une carrière en solitaire et publie les albums studio Kisdés 2 (2002), Ma Voix Résonne (2003) et Reality (2007), à base de compositions très marquées par le dancehall jamaïcain. En 2015 sort l'album Travail d'Artiste en compagnie des signatures de Birch et Frenchie et de Steven « DJ Genius » McGregor. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2016