Biographie

Daddy Yankee c'est le grand chef du reggaeton, celui qui a imposé le style aux Etats-Unis avec le titre « Gasolina » en 2004. Venu de Porto-Rico, Daddy Yankee commence avec l'album No Mercy en 1995, il explose avec Barrio Fino en 2004, l'album est n° 26 et le simple « Gasolina » se classe n° 32. « Gasolina » obtient même un n° 1 en Italie. El Cartel: The Big Boss est n° 9 en 2007, Daddy Yankee et le reggaeton n'ont certes pas terminé leur ascension. A l'heure où le reggaeton se dilue dans la dance, Daddy Yankee reste fidèle à un style brut avec Mundial en 2010 et Prestige en 2012. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015