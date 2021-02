Biographie

Né Dadju Djuna Nsungula à Melun en 1991, l'auteur-compositeur-interprète français d'origine congolaise Dadju apparaît sur la scène hexagonale au sein du projet The Shin Sekaï en 2012, aux côtés d'Abou Tall et sur le label Wati B de son frère Maître Gims (Sexion d'Assaut). Suite à une paire de mixtapes et à la publication d'un premier effort studio avec The Shin Sekaï, Indéfini (2016), Dadju livre en 2017 son premier recueil solo sous la forme de Gentleman 2.0, notamment porté par le single "Reine" en première place de charts français qu'il ne quitte pas pour plus de cent semaines consécutives. Suite à la réédition de Gentleman 2.0 amendée de onze titres en 2019, le chanteur © TiVo