Biographie

Dafuniks, c’est avant tout une identité composite ou se mélangent phrasés HIP-HOP-SOUL et arrangements funky sur des mélodies pop/soul. Dafuniks voit le jour au Danemark et prend forme lors d’un concert à Copenhague en novembre 2008. Depuis, le groupe a su capter l’attention de beaucoup de monde sur la scène internationale. Le groupe arrive en France en mai 2009 pour un concert mémorable ; à ce même moment, Just Mike (membre du groupe) fait un remix d’un titre de Wax Tailor, This Train. Ce remix marque véritablement l’arrivée des DAFUNIKS en France et assoit leur légitimité sur la scène soul-hip-hop hexagonale. Le nom commence alors à se diffuser dans la petite famille des « groovers » parisiens devenant en peu de temps une référence incontournable. Le groupe continue alors de se faire valoir sur la scène internationale en multipliant les rencontres et collaborations : Pato Siebenhaar, Barbara Moleko , Joseph, Kuku and Al Agami, Elias, Mattic, Astrid Engberg, Pigeon John, Dj Noize… Dafuniks, c’est la fusion ultime entre les bons sons funky, la soul musique la plus envoûtante et le hip- hop le plus intrusif. Les cinq musiciens venant d’horizons très différents se sont unis autour de leur passion commune pour la musique noire américaine, pour le vinyle , et leur amour pour le hip-hop pour livrer un album puissant et novateur, Enter the Sideshow Groove, en 2012.Enfin, le tant attendu deuxième album des Danois Dafuniks est là, suite au succès de Enter the Sideshow Groove et du titre All I Want en 2012, puis de l’EP Lucy en 2013, dont 2 titres se retrouvent ici. Les featurings sont dignes d’être relevés : Afrika Baby Bam (du groupe américain Jungle Brothers), ASM, Elias, Mattic, la diva danoise Barbara Moleko, et Blacc El. Une belle équipe pour soutenir ce cool hip hop toujours groovy. Le sensuel Heard ‘Em Say contraste avec le funky John Dope qui sort les synthés et autres clappements de mains en clamant « Good vibrations », et le petit prélude The Piano Theme prépare au blues soulful de Soul Searching. Le cap du deuxième album est passé avec brio. Rentrez dans la transe-groove infernale de ce groupe danois détonnant et sans égal ! © HR/Qobuz