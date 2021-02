Biographie

Avec sa silhouette noire et dégingadée de veuve pas forcément joyeuse, Damia fit partie des « grandes dames » qui firent du Paris de la Belle Epoque et des Années Folles l’une des capitales culturelles du monde. Personnalité à la fois macabre et sensuelle, véritable transfiguration artistique de la Grande Camarde, celle qui incarna Marianne dans le Napoléon d’Abel Gance fut une figure majeure d’une certaine vision tragique et sombre de la chanson française. Chanteuse de la misère et tragédienne de la chanson, de « La Veuve » à « Sombre dimanche », elle fut plus qu’un modèle pour toute une génération d’artistes à textes. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015