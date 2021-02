Biographie

Damian Marley dit Junior Gong est le fils de Bob Marley et de Cindy Breakspeare, Miss Monde 1976, une des nombreuses maîtresses du Tuff Gong. Le plus jeune des fils de Bob Marley a reçu comme tous ses frères et soeurs, la voix si belle, si poignante de son père en héritage. Après un premier album, Mr. Marley en 1996, qui ne déclenche pas d'enthousiasme particulier, Damian Marley sort en 2001 Halfway Tree un des albums les plus ambitieux du reggae moderne. Welcome to Jamrock en 2005 lui vaut un top 7 aux Etats-Unis, Damian Marley atteint une fusion entre reggae/dancehall et rap qui prépare le futur d'un artiste au talent certain. Distant Relatives en 2010 approfondit cette voie avec une collaboration entre Nas et Damian MArley. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017