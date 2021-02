Biographie

Lauréat de plusieurs prix et concours, le chanteur et multi instrumentiste ontarien Damien Robitaille joue la carte de l'humour et du swing sur les albums L'Homme Qui Me Ressemble en 2006 puis Homme Autonome en 2009. L'année suivante voit sa consécration lors du Prix Félix-Leclerc. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015