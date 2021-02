Biographie

Au cours des années '70, Dan Bigras était bien connu dans les bars de la province, qu'il sillonnait pour y interpréter ses succès blues favoris. En 1983, il est découvert par Gerry Boulet, qui le prend sous son aile, mais ce n'est pas avant son deuxième album et le succès fulgurant de sa reprise de Florent Pagny, « Tue-moi », qu'il ne connaîtra le véritable succès. Depuis, sa voix éraillée, son âme d'écorché vif et son grand cœur lui ont permis de se tailler une place de choix dans le cœur des mélomanes québécois. S'il reste un digne héritier du groupe de son mentor, Offenbach, il a, au fil des années, aussi enregistré deux albums de reprises, « FAN », un hommage à la musique noire américaine, et « Les immortelles », rassemblant les chansons françaises favorites de sa mère.