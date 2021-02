Biographie

Dan Le Sac est membre du duo electrop hip hop anglais Dan Le Sac Vs. Scroobius Pip. Après avoir livré plusieurs maxis et albums en duo, le musicien et producteur se lance dans une carrière solo en 2012 et livre un premier opus au mois de juillet de la même année, batpisé Space Between The Words. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015