Dana Dawson est née le 7 aout 1974 dans le Queens à New York. A sept ans elle joue et chante à Broadway et obtient son premier tube à quatorze ans avec « Ready to Follow You ». Produite par la branche française de Columbia, Dana Dawson sort en 1990 la chanson « Romantic World » qui se classe quatrième au Top 50. Elle est suivie par « Tell Me Bonita » et l'album Paris New York and Me dont le succès est essentiellement français. Dana Dawson s'établit ensuite en Angleterre où elle connait un nouveau succès en 1995 avec « 3 Is Family » et l'album Black Butterfly. Passé cette période de gloire adolescente, Dana Dawson disparait de la scène musicale. Elle décède des suites d'un cancer du colon le 10 aout 2010 à l'âge de trente-six ans.