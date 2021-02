Biographie

Activiste du reggae et de la musique indépendante depuis 2001, Danakil n’a jamais arrêté de sillonner les routes du monde entier, délivrant des centaines de lives brûlants qui ont contribué au succès du groupe. Formé en région parisienne, le groupe est composé de pas moins de dix musiciens. Avec tant de présence, il est possible pour Danakil de mélanger plusieurs influences dans leur musique puisqu’il dispose à la fois des classiques guitare, basse et batterie, mais aussi de saxophone, trompette ou encore trombone. Ainsi, leur mélange de reggae est original et rafraîchissant. Il faut attendre 2006 pour voir sortir le premier album : Micro-climat. Totalement autoproduit, celui-ci ne laisse aucun doute quant à l’orientation politique du groupe. Engagé, Danakil utilise ses chansons comme d’une estrade où il peut donner son opinion sur des thèmes tels que l’égalité ou encore l’écologie. A force de tournées complètes, les musiciens se forgent une solide réputation auprès de la communauté reggae dub de France. Ils parviennent même à monter sur scène avec les Californiens de Groundation. Entre 2006 et 2014, Danakil aura sorti pas moins de quatre albums studio tous plus humanistes les uns que les autres. En 2016, le collectif revient avec un nouveau projet brut de décoffrage. Intitulé La rue raisonne, ce 5ème opus remet le groupe sur le devant de la scène militante et engagée francophone. Le single 32 mars fut d’ailleurs une chanson composée en marge des concerts organisés par le groupe et leur entourage en soutien au mouvement Nuit Debout.En quête d’évolution permanente, les membres du groupe ont décidé de laisser carte blanche à leurs beatmakers pour des productions lourdes et travaillées. Le résultat est un reggae roots nouvelle génération, ancré dans l’air du temps. Une attention toute particulière a aussi été accordé au mixage de l’album, au sein d’un studio 100% analogique, permettant aux musiciens de livrer un album charpenté, aux basses lourdes, avec une réelle profondeur de son. © RB/Qobuz