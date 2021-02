Biographie

Danièle Graule dite Dani est née à Castres, dans le Tarn, le 1er octobre 1944. Sous l'influence conjuguée du pionnier Elvis Presley et du rock anglais, elle se lance dans la chanson. Ses deux premiers EP parus en 1966 l'intègre d'office à une lignée de chanteuses en décalage avec la vague yé-yé de l'époque. Si son style s'adoucit par la suite, notamment dans « Papa vient d'épouser la bonne » (1968), Dani n'en demeure pas moins une icône « frenchy », à l'instar de Françoise Hardy ou France Gall. La chanteuse et actrice de La Nuit américaine, devenue entre temps meneuse de revue à l'Alcazar, se voit recalée du Concours de l'Eurovision en 1974 : la chanson « Comme un boomerang » que lui taille sur-mesure Serge Gainsbourg, est jugée inconvenante. Elle n'en aura que plus de succès lors de sa redécouverte en 2001, en duo avec Etienne Daho. Elle délaisse la chanson et se reconvertit dans la vente de roses... jusqu'à un retour inattendu au premier plan, sous les auspices de signatures reconnues (Miossec, Alain Souchon, Alain Chamfort, Jean-Jacques Burnel, Daniel Darc, Cali). Après un premier essai réussi intitulé N Comme Never Again (1993), Dani enregistre successivement les albums Tout Dépend du Contexte (2003), Laissez-Moi Rire (2005) et Le Paris de Dani (2010). Son autobiographie La Nuit Ne Dure Pas, parue en 2016, est accompagnée d'une compilation du même nom. © ©Copyright Music Story Jean-Eric Perrin 2016