Biographie

À la fois fragile et rebelle, Daniel Balavoine, chanteur au destin tragique, peut être considéré dans une certaine mesure comme l'ultime héraut de la pop française des années 1980. Musicalement conscient des changements que connaissait la musique pop hors des frontières de la France, Balavoine a été l'un des rares compositeurs français qui a su vivre avec son temps : il a ouvert des brèches et joué un rôle majeur (aux côtés de Jean Michel Jarre) dans la construction d'un son synthé pop/rock français grand public. Personnage public impétueux, il reste célèbre pour le temps qu'il a passé sur les plateaux de télévision français. Balavoine se trouve être l’un des chanteurs français les plus diffusés de son époque, ce qui témoignage sans aucun doute de son talent. © Olivier Duboc /TiVo